UNA PARTITA DI GIRO (E DI RAGGIRO) - BEN 260 MILA EURO DI SOLDI PUBBLICI SONO PASSATI DAL GRUPPO PARLAMENTARE DELLA LEGA AL SENATO A UNA SOCIETÀ FITTIZIA, CHIAMATA “VADOLIVE”, INTESTATA A PRESTANOME E DIRETTA DA LUCA MORISI E ANDREA PAGANELLA - I SOLDI SONO SERVITI A PAGARE I DIPENDENTI DELLA SOCIETA’, CHE POI SONO STATI ANCHE ASSUNTI AL VIMINALE AI TEMPI DI SALVINI MINISTRO (E QUINDI DOPPIO STIPENDIO!) - MORISI E PAGANELLA CHE CON LA LORO SOCIETÀ SISTEMAINTRANET.COM ERANO GIA’ FORNITORI DELLA LEGA, DAL 2017 AL 2020, PER CONTRATTI DA 1,1 MILIONI…

Estratto dell’articolo di Davide Milosa per “il Fatto quotidiano”

MATTEO SALVINI E LUCA MORISI

A fine aprile del 2018, i vertici della Lega mostrano una strana fretta. E non per le elezioni vinte, ma per l'apertura di una piccola e sconosciuta società bresciana. […] Il bunker è il nome con cui i "generali" del partito chiamano la Vadolive srl nata il 2 maggio 2018 e nelle cui casse (unica voce di entrata), per circa sei mesi, sono arrivati 260 mila euro pubblici dal gruppo parlamentare del Senato a loro volta, in violazione del regolamento di Palazzo Madama, usati per pagare i collaboratori della stessa società, vicini alla cerchia di Salvini e poi in parte assunti dal Viminale di cui Salvini a giugno diventerà ministro, percependo due stipendi.

andrea paganella foto di bacco

Insomma, la storia segreta della Vadolive svela gli interessi non proprio chiari di buona parte dei vertici leghisti, segretario federale compreso. Gestita da prestanomi legati ai due ex contabili del partito, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, ma di fatto diretta dai più stretti collaboratori di Salvini, Luca Morisi e Andrea Paganella, la vicenda di questa srl è riassunta in una annotazione di circa 60 pagine scritta dalla Guardia di finanza di Milano nel gennaio scorso e depositata agli atti dell'ultima chiusura indagine che ha riguardato fatti e protagonisti minori della maxi-inchiesta sulla fondazione regionale Lombardia Film Commission.

GIAN MARCO CENTINAIO 1

[…] Scrive la Finanza: "Vadolive" appare "preordinata all'appropriazione di fondi di natura pubblica erogati, per legge, a favore dei Gruppi Parlamentari". […] Il 2 maggio 2018 nasce "il bunker" leghista, il 9 Morisi e amici sono assunti da Vadolive che il giorno dopo firma un contratto per 480 mila euro annui con il gruppo Lega al Senato.

A siglarlo per il partito è l'allora presidente del gruppo Gian Marco Centinaio […] Vadolive si impegna alla "promozione social delle attività del Gruppo". Nulla che si riferisca all'assunzione degli stessi leghisti. Tra questi, Morisi e Paganella, i quali, scrive la Finanza, "con la loro società Sistemaintranet.com vantano rapporti attivi (come fornitori) con la Lega o con entità alla stessa riconducibili, dal 2017 al 2020, per 1,1 milioni". […]

andrea paganella matteo salvini luca morisi andrea paganella matteo salvini