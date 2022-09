LA PARTITA PIU' LUNGA DI DAVID BECKHAM – C'È ANCHE IL MITOLOGICO "SPACE BOY" TRA LE MIGLIAIA DI PERSONE CHE HANNO SCELTO DI METTERSI IN CODA PER UN ULTIMO SALUTO ALLA REGINA ELISABETTA – L'EX CALCIATORE HA FATTO OLTRE 12 ORE DI CODA E, ALL'USCITA DA WESTMINSTER, HA SPIEGATO: "È STATO MOLTO EMOZIONALE E DIFFICILE DA SPIEGARE, MA È STATA LA COSA GIUSTA DA FARE" – VIDEO

C’era anche David Beckham in fila per la camera ardente della regina Elisabetta allestita a Westminster Hall. Come un qualsiasi cittadino, l'ex campione di calcio dell'Inghilterra e del Manchester United ha detto alla Bbc che era in coda da 12 ore, dalle 2,15 del mattino.

Beckham, in abito scuro e coppola, ha raccontato di aver condiviso, con altri cittadini in attesa come lui, panini, caramelle al limone e ciambelle. Tante le immagini, condivise sui social media, dell'ex capitano della nazionale inglese, in attesa del turno per entrare a Westminster Hall. Alcuni - riporta il Daily Mail - erano così impegnati a cercare di scattare una foto che si sono dimenticati di continuare ad andare avanti con la coda, creando un piccolo ingorgo.

Beckham era riuscito a iniziare la coda prima che venisse temporaneamente preclusa a nuovi accessi, dopo che gli spazi predisposti per accogliere la marea umana in attesa si erano riempiti all'inverosimile. "Ne è valsa la pena - ha detto prima di allontanarsi alla Bbc, con indosso la cravatta nera del lutto - perché "la vita formidabile della nostra Regina merita di essere celebrata".

