1 set 2021 13:27

È PARTITO IL GRANDE ESODO VERSO L'EUROPA - MIGLIAIA DI AFGHANI SI SONO INCAMMINATI A PIEDI VERSO OVEST PER SCAPPARE DAL REGIME TALEBANO - DURANTE IL VIAGGIO VENGONO PRESI IN CARICO DAI TRAFFICANTI IRANIANI, CON DESTINAZIONE TURCHIA, DA DOVE CERCHERANNO DI ENTRARE IN GRAN BRETAGNA O NEI PAESI EUROPEI - IL RACCONTO DI UN MIGRANTE: "SONO I PIU' POVERI. GLI ALTRI TROVANO SOLUZIONI MENO FATICOSE PER FUGGIRE"...