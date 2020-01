9 gen 2020 19:00

PARTO IN QUINTA – UNA DONNA HA DATO ALLA LUCE LA SUA BIMBA MENTRE VIAGGIAVA SU UN AUTOBUS IN ARGENTINA: AD AIUTARLA A METTERE AL MONDO LA PICCOLA MILAGROS SONO STATI TRE POLIZIOTTI CHIAMATI QUANDO LA DONNA È ENTRATA IN TRAVAGLIO – GLI AGENTI L’HANNO ASSISTITA DURANTE IL PARTO E HANNO TAGLIATO IL CORDONE OMBELICALE DELLA PICCOLA…