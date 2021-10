PARTY HARD CON ZIA MARA! – MEGA FESTA DI COMPLEANNO PER LA VENIER CHE AL JACKIE'O DI ROMA SI È SCATENATA IN PISTA CON PARENTI, AMICI E VIPPONI: AL BANO, PIERPAOLO PRETELLI, STEFANO COLETTA E JERRY CALÀ SI SONO ALTERNATI AL MICROFONO. BACI, ABBRACCI E SELFIE ALCOLICI CON ALBERTO MATANO, ELEONORA DANIELE, ALBA PARIETTI E ALESSIA MARCUZZI – GRANDI ASSENTI ROMINA POWER E… - VIDEO

Da "www.today.it"

festa di compleanno di mara venier 41

Settantuno anni celebrati circondata dall'amore degli affetti più cari. Così Mara Venier ha festeggiato nella serata di ieri il suo compleanno. Un party organizzato al Jackie'o, noto locale romano, al fianco di amici, parenti e soprattutto molti volti noti, da Al Bano ad Alberto Matano fino al direttore di Rai Uno Stefano Coletta. Presente ovviamente anche il marito Nicola Carraro, inseparabile dalla conduttrice.

Invitati e grandi assenti

festa di compleanno di mara venier 9

Una pazza notte, quella della presentatrice veneta, tra balli, canti e divertimento. Ad intrattenere Mara al piano, Gianni Mazza, tastierista di Domenica In. Ad alternarsi a cantare, invece, cantanti di professione ed amici: da Al Bano a Pierpaolo Petrelli, ex velino, ex gieffino e celebratissimo protagonista dell'ultima edizione di Tale e Quale Show. Tra i brani interpretati, "Felicità" e "Ci sarà" di Al Bano e Romina. Tra le serenate spicca quella di Jerry Calà, ex compagno di Mara, con cui i rapporti sono rimasti sereni.

Tra le luci soffuse del prestigioso locale romano, tanti volti noti hanno figurato tra gli invitati.

festa di compleanno di mara venier 8

A partire dalla conduttrice Alessia Marcuzzi ad Alba Parietti. Grande assenti Barbara d'Urso, che però ci ha tenuto a fare i suoi migliori auguri all'amica via social: un'amicizia ritrovata la loro, dopo mesi di tensioni dovute alla competizione professionale tra Domenica In e Domenica Live, (ex) programmi competitor nella domenica pomeriggio di Rai Uno e Canale 5. Assente (sembrerebbe) anche Romina Power, molto legata a Mara.

Un bilancio professionale e privato

Mara festeggia così settant'uno anni all'insegna dell'amore e di una carriera che procede a gonfie vele. Moglie di Nicola, mamma di Paolo ed Elisabetta, è oggi una nonna innamorata dei nipoti Giulio e Claudietto, spesso immortalati tra le Instagram Stories. Anche la vita lavorativa dà soddisfazione: la sua domenica pomeriggio continua ad essere una delle trasmissioni più seguite di Rai Uno, una vera e propria certezza in casa Rai. Insomma, un compleanno a cui non si può chiedere di più.

