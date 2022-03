Gabriele Niola per www.badtaste.it

Pascal Vicedomini, giornalista televisivo italiano e direttore di festival come Capri Hollywood o Los Angeles Italia, è stato convocato a testimoniare per quello che, il prossimo autunno, sarà il processo ad Harvey Weinstein, ma ha fatto sapere di non trovarsi in America contrariamente a quanto si poteva supporre.

Il pubblico ministero aveva infatti immaginato di convocarlo obbligatoriamente a testimoniare in questi giorni contando di trovarlo a Los Angeles, visto che si svolge adesso il suo festival Los Angeles Italia Film, Fashion and Art Festival (di questi festival poco noti al grande pubblico avevamo già parlato). Invece Vicedomini, che dal 2006 si reca a Los Angeles a marzo per il suo festival, quest’anno è rimasto a Roma.

Nonostante sia rimasto in Italia non ha tuttavia rinunciato a presentare il suo festival losangelino. Dal suo canale YouTube infatti presenta in uno studio virtuale una trasmissione che si chiama Live from Hollywood e che fino a pochi giorni fa iniziava con lo stesso Vicedomini, in uno studio digitale, che diceva “Good Morning Los Angeles […] We are live from Hollywood” mentre in quelle più recenti precisa, come ha dovuto fare anche al pubblico ministero americano, che in realtà il programma “Live from Hollywood” è registrato “live from Rome”.

La ragione per la quale quest’anno è rimasto in Italia, ha fatto sapere tramite il suo avvocato, è però la registrazione di un’altra trasmissione: Paradise – La finestra sullo showbiz che va in onda su Rai Due. La notizia la riporta Variety e Vicedomini alla domanda di quando potrà andare Los Angeles a testimoniare non ha fornito nessuna risposta.

I fatti che lo interessano riguardano il 2013 quando una ragazza sostiene di essere stata violentata da Weinstein, ospite del festival losangelino nella sua stanza di hotel. Nello stesso anno Vicedomini ha anche invitato Weinstein a un altro festival che organizza, ma a Capri. L’accusa della vittima sostiene che in quel caso fu proprio lui, Vicedomini, a presentarla a Weinstein e che poi, a violenza ultimata, Weinstein avesse lasciato la sua giacca nella camera di hotel di lei e che fosse stato proprio Pascal Vicedomini la persona da lei contattata per restituirgliela. Tramite il suo avvocato Vicedomini ha fatto sapere di non ricordare la questione.

