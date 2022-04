PASQUA DA GODERE! - SEXTOY A FORMA DI CONIGLIO, OVETTI VIBRANTI, CONIGLIETTI DA INFILARE: SCEGLIETE IL MODO PIU’ PICCANTE PER DIVERTIRVI - BARBARA COSTA: “PER I MASCHI CI SONO PASQUALI ANELLI DEL PENE SEMPRE A FORMA DI CONIGLIO – MA PURE A FARFALLA E A ALTRI ANIMALI – CHE LO INTURGIDISCONO E LO FANNO… ESPLODERE! - OTTIMI QUELLI CON IL TELECOMANDO, PER GIOCARCI A DUE, E CEDERE IL CONTROLLO AL PARTNER. DA NON TRASCURARE I DILDO, PER TRASTULLAMENTI DI COPPIA MA PURE PER SOLITARI DIVERTIMENTI…”

Barbara Costa per Dagospia

coniglio sex toy con telecomando

Pasqua con chi vuoi, va bene con un sex toy? L’idea di scegliere un sex toy e di chiuderlo in un enorme uovo, di cioccolata, come sorpresa per la tua lei, dai, è superata! E poi perché pensare solo al benessere di lei, meglio pensare a quello di entrambi, e non fa nulla di male chi in questa Pasqua vuol dedicarsi esclusivamente al proprio, di piacere, sicché… se Pasqua è il giorno dell’apoteosi delle uova, si faccia risorgere la più alterante fantasia sessuale munendosi di uova covi di segreti speciali: ogni ritrosia non ha senso né posto se ci si strugge innanzi a vibranti ovetti ideati per essere adagiati proprio lì, e inseriti proprio lì, a gioia dei nostri sessi… e dei nostri posteriori!

Gli ovetti lisci sono quelli che più fanno esultare le labbra intime, mentre quelli dai lineamenti i più informi rendono possibili le ingordigie di strusciamento e di godimento ambosesso le più… clandestine.

pasqua tenda doccia 1

Pasqua si festeggia arredando casa: dove li vuoi far scoppiare i più licenziosi desideri se non all’interno di stanze domestiche addobbate per l’occasione? Set da bagno, e da cucina, e grembiuli e canovacci, a Pasqua gongolano in un tripudio di colombe, galline, conigli, e uova colorate che covano la più appropriata celebrazione in camera da letto. Se Pasqua è con chi vuoi, per raggianti persone è col loro sesso affittato, pagato, "escortato", o sc*pamica/o che sia: come non esser stuzzicati a farlo in un letto battente campane a festa accanto a variopinte uova di Pasqua, famiglie di esuberanti animali di ogni specie umanizzati in gita di Pasquetta, e cuscini da letto e da divano riprendenti la stessa tematica, e letti e divani nidi i più accoglienti per giochi di coppia dove guai a sbagliare vibratore!

coniglietto plug anale

Si rimanga in tema coi sex toys a forma di conigli, i cui più pregiati modelli prevedono non meno di sette intensità di vibrazione, e sono silenziosissimi (si usi sempre apposito lubrificante, non basta la saliva). Si punti senza ritegno ai vibro-coniglio i più panciuti, vale a dire quelli che al loro interno custodiscono la lingua "magica", e sono i vibro-conigli che vellicano il clitoride a più velocità, e al massimo grado te lo… "aspirano", fermandosi solo quando hanno bisogno di ricarica! Maschio, non disperare: per te ci sono pasquali anelli del pene sempre a forma di coniglio – ma pure a farfalla, e a altri animali – che a meraviglia te lo inturgidiscono e te lo fanno… esplodere!

plug anale intercambiabile telecomando 1

Ottimi quelli con il telecomando, per giocarci a due, e cedere il controllo al partner. Da non trascurare i coniglio anelli del pene parallelamente dildo, per trastullamenti di coppia ma pure per pasquali solitarie e anali masturbazioni e profonde, e parecchio, e pure qui, meglio non esser parchi in lubrificante, e ricorda: la lingua magica del vibro-coniglio non fa sessuali distinzioni di ani… Pasqua è di sesso romantica se a masturbarsi sono aperte vagine che si strofinano su toys di morbidissimi peluche, e quelle dritte orecchie fanno fuochi d’artificio in mezzo alle gambe…

plug anale con telecomando 2

Chiunque lo voglia goda e sc*letti con plug anali a pelosa coda di coniglio (e gli ultimi modelli hanno le code interscambiabili che si attaccano e si staccano, a pratico scatto, e non solo: i plug anali i più nuovi, vibranti a più velocità e maniera, con comoda ricarica usb, hanno comandi a distanza, ovvio anche via app, e ci sono sex toys che possono essere al contempo azionati in remoto a incrocio, per una festa di masturbazione di gruppo…) e esulti a sperma su spugnosi tappeti di Pasqua, e ingoi cioccolata leccata sulla pelle, e chi vuole con bunny nera maschera fetish giochi e squirti e grondante: a fine festa, si può ristorare e docciarsi e asciugare e avvolgere in maxi teli di Buona Pasqua, e vasta è la sensuale scelta di ranocchi, lumache, leprotti… Tanti auguri.

