30 mar 2024 09:12

LA PASQUA DEL PAPA FRAGILE – BERGOGLIO NON SI E' PRESENTATO AL COLOSSEO PER PRESENZIALE ALLA VIA CRUCIS: ERA STATO PREDISPOSTO TUTTO PER LA SUA PRESENZA, MA ALLA FINE I MEDICI HANNO SCONSIGLIATO AL PONTEFICE DI STARE DUE ORE ALL’APERTO DI SERA CON I POSTUMI DI UN’INFEZIONE BATTERICA – GIOVEDÌ ERA STATO A REBIBBIA PER LA LAVANDA DEI PIEDI E IERI A SAN PIETRO AVEVA PRESIEDUTO LA PASSIONE DI CRISTO – MA IERI SERA HA SEGUITO LA COMMEMORAZIONE DA SANTA MARTA PER “PRESERVARE LA SALUTE IN VISTA DELLA VEGLIA E DELLA SANTA MESSA DELLA DOMENICA DI PASQUA…”