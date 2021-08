5 ago 2021 19:46

UN PASS VERSO LA NORMALITÀ – LA BOZZA DEL DECRETO SUL CERTIFICATO VERDE: SARÀ OBBLIGATORIO PER IL PERSONALE SCOLASTICO E ANCHE PER DOCENTI E STUDENTI UNIVERSITARI – SARÀ SOSPESO LO STIPENDIO AL QUINTO GIORNO DI ASSENZA PER I PROFESSORI CHE NON RISPETTERANNO LE DISPOSIZIONI – DAL PRIMO SETTEMBRE CI VORRÀ IL GREEN PASS PER TRENI A LUNGA PERCORRENZA E TRAGHETTI EXTRAREGIONALI, MA NON PER I MEZZI CHE VIAGGIANO ALL’INTERNO DELLA STESSA REGIONE – QUARANTENA CORTA PER I VACCINATI E CAPIENZA: LE NOVITÀ