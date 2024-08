IL PASSATO BIRICHINO DI DOUG EMHOFF RISCHIA DI METTERE NEI GUAI LA MOGLIE KAMALA HARRIS? LA DESTRA STA CAVALCANDO LA NOTIZIA DELL’AVVOCATO EBREO 59ENNE CHE CORNIFICÒ LA PRIMA MOGLIE CON LA TATA - LA STORIA ERA NOTA E PERSINO LA CORNUTA È SCESA IN CAMPO PER DIFENDERE L’EX: “È UN OTTIMO PADRE E UN BUON AMICO. LA NOSTRA STORIA FINÌ PER DIVERSE RAGIONI” – MA IL PASSATO DI EMHOFF FA STORCERE IL NASO AGLI AMERICANI PURITANI…

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

KAMALA HARRIS - DOUGLAS EMHOFF

Doug Emhoff, l’avvocato ebreo cinquantanovenne sposato dieci anni fa da Kamala Harris quando era già padre di due figli ventenni, è un asset oppure un ostacolo alla sua candidatura? […]

Emhoff ha spesso fatto campagna contro l’antisemitismo e a favore dei diritti riproduttivi delle donne […]

«Dougie» (così lo chiama affettuosamente Kamala) ha raccontato una storia «risaputa» ma «con tempismo comico», continua la rivista: era in palestra a Los Angeles con i suoi migliori amici gay e lontano dal cellulare, quando Kamala cercava di chiamarlo per dirgli che Biden l’aveva scelta come vice; alla fine lo scoprì dai notiziari.

kerstin mackin

Laura Loomer, attivista di estrema destra sostenitrice di Trump, crede invece che Doug si rivelerà un «grosso problema» per la moglie.

Loomer, che ha un milione e 200 mila followers su X ma è stata definita una bugiarda dalla (a sua volta controversa) deputata trumpiana Marjorie Taylor Greene, aveva anticipato il 31 luglio sui social la rivelazione, poi pubblicata dal Daily Mail , che Emhoff ebbe una relazione nel 2009 con la «maestra delle elementari e babysitter dei suoi figli», quando era ancora sposato con la prima moglie Kerstin.

kamala harris Doug Emhoff 1

Dopo l’articolo, il Second Gentleman ha ammesso che «durante il mio primo matrimonio, io e Kerstin attraversammo un periodo difficile per causa mia. Me ne sono assunto la responsabilità, abbiamo lavorato come famiglia per uscirne rafforzati».

Kerstin, produttrice cinematografica 57enne, lo ha difeso: il matrimonio finì «per una varietà di ragioni»: «È un ottimo padre, è un buon amico e sono orgogliosa della famiglia mista che abbiamo creato Doug, Kamala e io».

najen naylor 3

Anche Biden, secondo fonti della Casa Bianca, sapeva di quella relazione, ma non ostacolò la scelta di Harris come vice. Il Daily Mail aggiunge però che la maestra rimase incinta e non avrebbe portato a termine la gravidanza. Secondo fonti della Cbs la donna ebbe un aborto spontaneo.

Ma sui social sono partite nuove accuse: «Se Emhoff ha fatto sesso con la babysitter e poi l’ha spinta ad abortire, questo pone l’appoggio di Harris ai diritti riproduttivi in una luce ben diversa». Ora Loomer promette di dare la caccia ad altre relazioni extraconiugali di Emhoff.

