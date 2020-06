24 giu 2020 13:12

IL PASSATO CHE TI TRAPASSA - IL PRESIDE DI ETON, ROCCAFORTE DELL'ISTRUZIONE D'ÉLITE NEL REGNO UNITO, SI È SCUSATO DOPO CHE LO SCRITTORE NIGERIANO DILLIBE ONYEAMA HA RIEVOCATO LE BATTUTE XENOFOBE E I RIFERIMENTI ALLA SUA RAZZA NEL PERIODO IN CUI FREQUENTAVA LA CELEBRE SCUOLA PRIVATA NEL 1969 – È STATO LO STESSO ONYEAMA A NON RITENERE NECESSARIE LE SCUSE E A “VALUTARE GLI ASPETTI POSITIVI COME SUPERIORI A QUELLI NEGATIVI”, MA IN QUESTO MOMENTO LE SCUSE OPPORTUNITY SONO D’OBBLIGO…