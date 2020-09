IL PASSATO È UNA PALLA AL PIEDE – LE VECCHIE ABITUDINI NON MUOIONO MAI! AGLI MTV VMA 2020 MILEY CYRUS TORNA A CAVALCIONI DI UNA PALLA A SETTE ANNI DI DISTANZA DAL SUCCESSO MONDIALE DI “WRECKING BALL”: QUESTA VOLTA NON È PIÙ SU UNA PALLA DEMOLITRICE, MA UNA STROBOSCOPICA – L’UNICA DIFFERENZA È CHE NELL'ULTIMA OCCASIONE ERA FIN TROPPO VESTITA… - VIDEO

Mario Manca per "www.vanityfair.it"

miley cyrus 7

Le vecchie abitudini non muoiono mai o, almeno, è quello che potremmo pensare guardando Miley Cyrus che, a sette anni esatti dal successo mondiale di Wrecking Ball, decide di tornare sul palco dei Mtv Vma 2020 proprio a cavalcioni di una gigante palla stroboscopica.

L’occasione, naturalmente, è la performance live di Midnight Sky, il nuovo singolo della cantante uscito il 14 agosto che Miley ha eseguito camminando sul filo sottile della tradizione e dell’innovazione, sfoggiando il suo nuovo look un po’ alla Madonna ai tempi di Erotica e tributando la sua lei di sette anni fa, quella che dopo anni di militanza Disney ha sconvolto il mondo intero twerkando e leccando martelli.

miley cyrus 4

«Il mio concetto di tempo è completamente storto. Sembra una vita fa, ma in qualche modo solo ieri» ha scritto Cyrus una settimana prima dei Vma su Instagram, proprio in occasione del settimo anniversario di Wrecking Ball, il cui video ha superato da un bel pezzo il miliardo di visualizzazioni su Youtube.

Miley, che alla cerimonia si è presentata con dei bellissimi gioielli di Loree Rodkin, era candidata per la Migliore Direzione Artistica e il Miglior Montaggio per Mother’s Daughter: è stata la sua quinta apparizione ai Vma e la sua seconda di fila. Nel 2019 era salita sul palco per proporre dal vivo la canzone Slide Away, la sua prima apparizione pubblica dopo la separazione dall’ex marito Liam Hemsworth.

miley cyrus 2

Midnight Sky, il cui video è stato diretto dalla stessa Miley Cyrus, è il primo singolo estratto di She Is Miley Cyrus, il nuovo album in studio della cantante che, al momento, non ha ancora una data di uscita ufficiale di uscita. L’edizione 2020 dei Mtv Vma ha visto il trionfo di Lady Gaga, premiata in cinque categorie tra cui Miglior Artista dell’Anno, Canzone dell’Anno per Rain On Me e Miglior Feauturing insieme alla collega Ariana Grande, e di The Weeknd, vincitore di due statuette.

miley cyrus 3

La serata dei Mtv Vma 2020 sottotitolata in italiano sarà trasmessa lunedì 31 agosto alle 21.10 su MTV (canale 130 Sky) e in streaming su Now Tv, per poi replicare martedì 1° settembre alle 20 su MTV Music (canale 131 e 704 di Sky).

