IL PASSATO TI TRAPASSA – A MILANO UN 73ENNE È STATO SALVATO DALLA POLIZIA MENTRE PREPARAVA IL SUO SUICIDIO CHE AVEVA ANNUNCIATO ALLA MOGLIE DOPO AVER SCOPERTO IN CASA UN BLOCCO DI LETTERE CHE LEI AVEVA SCAMBIATO 30 ANNI FA CON UN SUO AMANTE – DOPO AVER TROVATO LE MISSIVE, L’UOMO HA TENTATO DI BUTTARSI DALLA FINESTRA, MA

Un uomo di 73 anni è stato salvato dalla polizia, a Milano, mentre preparava il suo suicidio che aveva annunciato alla moglie dopo aver scoperto in casa un blocco di lettere che lei aveva scambiato 30 anni fa con un suo corteggiatore o amante.

L'anziano ha trovato la corrispondenza due giorni fa nel loro appartamento in zona Lampugnano e poco dopo ha provato a lanciarsi dalla finestra. I famigliari sono riusciti a trattenerlo ma ieri è uscito di casa alle 10 con la chiara intenzione di togliersi la vita dopo essere passato a salutare il figlio.

La moglie, di pochi anni più giovane, ha provato invano a contattarlo e poi ha chiamato la polizia. Lo hanno rintracciato in via Lombardini, era seduto in auto, accanto a sé aveva la corda con cui aveva deciso di uccidersi.

