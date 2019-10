16 ott 2019 09:30

PASSERELLA A MISURA D'OMO – PRIMO "GAY PRIDE FASHION SHOW" A JOHANNESBURG, IN SUDAFRICA, UNO DEI POCHI STATI DEL CONTINENTE IN CUI L'OMOSESSUALITA' NON E' ILLEGALE - AD ECCEZIONE DEL SUDAFRICA E DI CAPO VERDE, I DIRITTI LGBT IN AFRICA SONO MOLTO LIMITATI RISPETTO AD ALTRE AREE DEL MONDO: BASTI PENSARE CHE IN KENYA…