CROZZA, FACCE RIDE – IL COMICO SI RIALLINEA AL FIANCO DI FRECCERO, VATTIMO E CACCIARI E SBERTUCCIA IL GREEN PASS: “È COME IN QUEI FILM DI FANTASCIENZA DOVE SONO TUTTI ORDINATI, SCHEDATI E UBBIDIENTI E SOLO IN DUE SI RIBELLANO. MA NON È CHE STIAMO FACENDO IL TIFO PER LA PARTE SBAGLIATA?” – “IL GREEN PASS DURA 12 MESI, MA COME MAI PFIZER DICE CHE L'EFFICACIA DEL VACCINO SI RIDUCE DOPO 4 MESI? È LO STATO CHE MI FA VACILLARE. NON È CHE QUESTO GREEN PASS È UN MEZZUCCIO PER FAR VACCINARE TUTTI?” - VIDEO