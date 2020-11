PASSIONE TOYBOY! – MELANIE SYKES, 50 ANNI, È TORNATA A VENEZIA DOVE È STATA AVVISTATA CON LA SUA ULTIMA FIAMMA, IL GONDOLIERE 23ENNE RICCARDO SIMIONATO: I DUE SI SONO INCONTRATI A OTTOBRE ED È ESPLOSA SUBITO LA PASSIONE DOPO CHE LEI HA SGANCIATO 80 EURO PER UN GIRO IN GONDOLA DI MEZZ’ORA – DOPO SEI GIORNI DI FUOCO, LEI AVEVA LASCIATO LA CITTÀ, MA ADESSO È STATA…

DAGONEWS

melanie sykes e riccardo simionato 1

Melanie Sykes, 50 anni, torna a Venezia per riunirsi al suo amato gondoliere, il 23enne Riccardo Simionato. I due si sono conosciuti durante un giro tra le calli a ottobre: lei le ha porto 80 euro per un giro di mezz’ora e da allora non si sono più lasciati per sei giorni.

Adesso l’ex modella è tornata a Venezia ed è stata avvistata durante una serata romantica in giro in città con il suo toyboy.

Mel ha avuto una vita amorosa “movimentata”: dopo il fallimento del suo primo matrimonio con l'attore Daniel Caltagirone, ha intrapreso una vorticosa storia d'amore con Jack Cockings, un operaio che ha incontrato su Twitter. All'epoca lui aveva 28 anni e aveva 16 anni meno di lei.

Si sono sposati nel 2013, ma lei ha chiesto il divorzio dopo soli sette mesi di matrimonio, ammettendo in seguito di aver sposato “la persona sbagliata”.

melanie sykes 9

È stata brevemente legata al cantante Olly Murs, di 14 anni più giovane di lei, e al golfista tedesco Martin Kaymer, di 15 anni più giovane, prima di uscire con il comico Steve Coogan, 55 anni, per sei mesi l'anno scorso.

