PASSIONI ALIENE – IL PRINCIPE FILIPPO AVEVA UNA PASSIONE SEGRETA PER L’UFOLOGIA ED ERA AFFASCINATO DAGLI AVVISTAMENTI - UNA FISSAZIONE PER GLI EXTRATERRESTRI CHE AVEVA EREDITATO DAL SUO EX ASSISTENTE SIR PETER HORSLEY, CHE MILLANTAVA DI AVER AVUTO UN INCONTRO RAVVICINATO DEL TERZO TIPO: “L'ALIENO MI DISSE CHE AVREBBE VOLUTO INCONTRARE IL PRINCIPE FILIPPO, CHE AVEVA DESCRITTO COME UN UOMO DALLE GRANDI VISIONI. CREDO FOSSE VENUTO QUI PER…”

Erano tante le passioni del principe Filippo, il marito 99enne della Regina Elisabetta venuto a mancare pochi giorni fa. Il duca di Edimburgo amava la pittura, il bird-watching, ma anche il polo e la storia navale. E in molti erano a conoscenza dei suoi interessi. Uno di questi, però, è rimasto sconosciuto ai più. Solo i parenti più stretti del principe erano a conoscenza della sua passione segreta per l'ufologia. Il consorte della Regina, infatti, era profondamente affascinato dagli avvistamenti degli alieni.

Filippo di Edimburgo sembra aver ereditato la passione per gli ufo dal suo ex assistente Sir Peter Horsley, incaricato di raccogliere tutti i documenti sugli ufo della Royal Air Force, l'aeronautica britannica. Quest'ultimo disse di aver avuto un incontro ravvicinato con un alieno chiamato Janus: "Era in grado di leggere nella mente, non mi ha detto di essere un visitatore venuto da un altro pianeta ma ebbi quella impressione. Mi disse che avrebbe voluto incontrare il principe Filippo, che aveva descritto come un uomo dalle grandi visioni. Credo fosse venuto qui per osservarci e non l'ho più visto, so che molti non mi crederanno ma è andata proprio così".

Come rivelato dal quotidiano inglese Metro, inoltre, nella biblioteca personale del principe Filippo c'erano diversi libri sugli avvistamenti di ufo e alieni. Uno degli ultimi letti, nell'estate del 2019, è The Halt Perspective, il libro sulla storia dell'incidente della foresta di Rendlesham, definita anche "la Roswell britannica". La passione per gli alieni è stata tramandata di generazione in generazione: Filippo l'ha trasmessa al figlio Carlo e al nipote William.

In realtà, però, il primo a parlare di queste curiosità al giovane duca fu lo zio Lord Mountbatten, che aveva anche scritto una relazione ufficiale su un presunto avvistamento di alieni nel 1955. In quel caso si parlò addirittura del presunto rapimento di un muratore, Fred Briggs, dopo un incontro ravvicinato con degli alieni.

