29 ago 2022 19:55

A UN PASSO DALLA CAZZATA ATOMICA – CONTINUANO I COMBATTIMENTI INTORNO ALLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA IN MANO AI RUSSI. SECONO MOSCA, LE FORZE UCRAINE HANNO SPARATO MOLTO VICINO ALLA STRUTTURA, CAUSANDO ANCHE UN BUCO NEL TETTO – LA MISSIONE DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA È IN ARRIVO A KIEV E DA DOMANI GLI ISPETTORI SI METTERANNO ALL'OPERA PER CONTROLLARE LO STATO DELL'IMPIANTO ATOMICO PIÙ GRANDE D'EUROPA