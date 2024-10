A UN PASSO DALL’ESCALATION – L’IRAN STA PREPARANDO A UN ATTACCO CON MISSILI BALISTICI CONTRO ISRAELE – SECONDO I FUNZIONARI DELL’AMMINISTRAZIONE USA, LA VENDETTA DI TEHERAN SAREBBE “IMMINENTE”. LA CASA BIANCA MINACCIA: “UN ATTACCO MILITARE DIRETTO COMPORTERÀ GRAVI CONSEGUENZE” - IL "NEW YORK TIMES": "L'ATTACCO SARÀ NELLE PROSSIME 12 ORE" – IN LIBANO ANCORA NIENTE SCONTRI DIRETTI TRA I SOLDATI ISRAELIANI E HEZBOLLAH: CI SARANNO INCURSIONI E L’OFFENSIVA “SARÀ PIÙ BREVE POSSIBILE”

USA, L'IRAN PREPARA UN ATTACCO IMMINENTE CONTRO ISRAELE

(ANSA) - L'Iran si prepara a un attacco con missili balistici contro Israele. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando un funzionario dell'amministrazione Usa, secondo il quale l'attacco sarebbe "imminente".

CASA BIANCA, 'L'ATTACCO DELL'IRAN AVRÀ GRAVI CONSEGUENZE'

(ANSA) - Un attacco militare diretto dall'Iran contro Israele comporterà gravi conseguenze per Teheran: lo ha detto un responsabile della Casa Bianca.

NYT, IRAN LANCERÀ ATTACCO MISSILISTICO IN PROSSIME 12 ORE

(ANSA) - Funzionari statunitensi sostengono che l'Iran lancerà un attacco missilistico balistico contro Israele "nelle prossime 12 ore". Lo riporta il New York Times. Secondo il rapporto, è probabile che l'attacco avverrà dopo il tramonto nella regione. Il funzionario ha affermato che l'Iran potrebbe anche lanciare missili da crociera e droni, come ha fatto nell'attacco di aprile, che Israele ha completamente sventato insieme ai suoi alleati.

L'AMBASCIATA USA IN ISRAELE DIRAMA ALLERTA DI ALTO LIVELLO

(ANSA) - L'ambasciata statunitense in Israele ha diramato "un avviso di allerta di alto livello ai suoi dipendenti in Israele e nei Territori palestinesi, ordinando loro di tornare a casa e di prepararsi ad entrare in un rifugio antiaereo": lo riporta Haartez riprendendo il New York Times. E' la prima volta che viene emesso un ordine del genere dopo l'attacco aereo dell'Iran contro Israele nell'aprile scorso.

MO: NETANYAHU, 'CAMPAGNA CONTRO ASSE DEL MALE IRAN, STIAMO UNITI IN GIORNI DIFFICILI'

(Adnkronos) - "Siamo nel mezzo di una campagna contro l'asse del male iraniano. Dobbiamo restare uniti. Resisteremo insieme nei giorni difficili che ci attendono". Così in un breve video il premier israeliano Benjamin Netayahu, poche ore dopo l'annuncio dell'avvio di incursioni di terra in Libano.

MEDIORIENTE: IDF RICHIAMA 4 BRIGATE DI RISERVA IN NORD ISRAELE

(LaPresse) - Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che, in seguito a una valutazione, stanno richiamando quattro brigate di riserva e altre forze per prendere parte alle operazioni in corso sul fronte settentrionale, al confine con il Libano. Lo riporta il Times of Israel. Una brigata israeliana è generalmente composta da diverse migliaia di soldati. L'Idf affermano che la chiamata di ulteriori riservisti “consentirà la continuazione della lotta contro l’organizzazione terroristica Hezbollah”

MO: IDF, 'NON CI SONO COMBATTIMENTI DIRETTI CON HEZBOLLAH'

(Adnkronos) - "Al momento non ci sono combattimenti diretti" con Hezbollah. Lo ha indicato il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, nel corso di un punto stampa. Hagari, tuttavia, ha assicurato che le Idf sono "pronte a combattere" contro l'organizzazione libanese, sottolineando che i militari non entreranno a Beirut o in altre città del sud del Libano. "Questo è un raid, un raid esteso" e "lo faremo il più velocemente possibile, elimineremo la minaccia", ha aggiunto Hagari, che si è detto convinto che "respingeremo Hezbollah dal confine".

IDF, PUNTIAMO A OFFENSIVA IL PIÙ BREVE POSSIBILE ++

(ANSA) - L'Idf ha rivelato di aver già effettuato più di 70 mini incursioni con le forze speciali dall'inizio della guerra, distruggendo numerose postazioni di Hezbollah, tunnel e migliaia di armi che sarebbero state potenzialmente utilizzate dal gruppo terroristico per invadere Israele. Lo riporta il Times of Israel. I funzionari militari hanno affermato che mirano a rendere l'offensiva "il più breve possibile, anche solo di poche settimane. Non c'è stata alcuna intenzione da parte dell'Idf di rimanere nel Libano meridionale, ma invece, prevede di rafforzare le sue difese e la sorveglianza al confine dopo l'operazione di terra".

