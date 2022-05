A UN PASSO DALLA MORTE - A MILANO, UNA RAGAZZA CHE STAVA ASPETTANDO LA METRO ALLA FERMATA ROGOREDO, È STATA SPINTA SUI BINARI DA UNA DONNA CHE POI È FUGGITA - FORTUNATAMENTE LA RAGAZZA È RIUSCITA A NON PERDERE L'EQUILIBRIO E FERMARSI A POCHI CENTIMETRI DAL TRENO - L'ASSALITRICE È STATA RINTRACCIATA ALLA FERMATA DUOMO E ARRESTATA PER TENTATO OMICIDIO, MA NON HA SPIEGATO I MOTIVI DEL GESTO…

Pierpaolo Lio per milano.corriere.it

Banchina della fermata Rogoredo della linea gialla del metrò. Sono le 23 di mercoledì. Il treno sta entrando in stazione. Una donna di 29 anni si avvicina da dietro a una ragazza 26enne in attesa del convoglio. La spinge alle spalle e poi cerca di allontanarsi. La giovane riesce a non perdere l’equilibrio e a fermarsi a pochi centimetri dal treno. La 29enne, nel frattempo, riesce a scappare agli altri passeggeri in attesa che hanno assistito alla scena e hanno provato a bloccarla.

A ricostruire con precisione l’accaduto sono poi gli agenti della Polmetro attraverso la visione delle immagini delle telecamere. La donna è stata rintracciata alla fermata Duomo e arrestata per tentato omicidio. Ha alcuni piccoli precedenti. Non dà alcuna spiegazione del suo gesto, del perché abbia tentato di buttare sotto il treno una persona che non aveva mai visto prima. Dopo una visita all’ospedale Fatebenefratelli, la 29enne è stata portata in carcere a San Vittore.

Intanto, attorno alle 9 di giovedì 26 maggio, un treno revamping Atm (un mezzo ristrutturato) ha inchiodato alla stazione Cadorna M1 sulla linea rossa del metrò: una donna è caduta a terra e ha chiesto l'intervento del 118 una volta arrivata alla fermata Gambara (forte contusione alla caviglia, codice verde). Il sistema di segnalamento del traffico in galleria, stando alla ricostruzione Atm, ha attivato un avviso di pericolo facendo scattare la frenata di sicurezza. Si è trattato però di un falso positivo.