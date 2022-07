28 lug 2022 19:33

A UN PASSO DALLA MORTE – IL MOMENTO IN CUI PADRE E FIGLIO STANNO PER ESSERE TRAVOLTI DA UN’AUTO CHE LI HA PUNTATI MA RIESCONO A SALVARSI PER UN SOFFIO – È SUCCESSO A CARDIFF, IN GALLES: IL RAGAZZO ALLA GUIDA DELL'AUTO ERA UBRIACO E VOLEVA VENDICARSI DOPO UNA RISSA – È STATO CONDANNATO A 21 MESI DI CARCERE E LA PATENTE GLI è STATA RITIRATA PER QUASI DUE ANNI – VIDEO