7 apr 2020 16:01

PASTIERA CONNECTION - A NAPOLI SI LITIGA PER LE MASCHERINE? PER LA ZONA ROSSA? NO, PER LO STOP ALLA CONSEGNA A DOMICILIO DELLE PASTIERE! - IL SINDACO DE MAGISTRIS È FAVOREVOLE MA IL GOVERNATORE DE LUCA LA VIETA, FIRMANDO UN’ORDINANZA PER STRINGERE ANCORA DI PIÙ I VINCOLI GIÀ IMPOSTI A BAR E RISTORANTI - A FIRENZE NARDELLA MANDA I VIGILI NELLE CIOCCOLATERIE CHE PRODUCONO UOVA DI PASQUA, MA L’ATTIVITÀ È LECITA…