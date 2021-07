15 lug 2021 19:15

LE PATATINE FRITTE PIU' CARE AL MONDO: 200 DOLLARI - ANZICHE' IN QUESTURA, IL RISTORANTE SERENDIPITY3 DI NEW YORK E' FINITO SUBITO NEL GUINNESS DEI PRIMATI - LA "CREME DE LA CREME POMMES FRITES" SONO FATTE CON PATATE SBOLLENTATE IN CHAMPAGNE E ACETO BALSAMICO, COTTE TRE VOLTE IN GRASSO D'OCA FRANCESE E CONDITE CON TARTUFI ITALIANI. E VENGONO SERVITE COSPARSE DI POLVERE D'ORO COMMESTIBILE A 23K