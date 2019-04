LA PATATONA SI MANGIA LA PATATINA – GIGI HADID POSTA UNA FOTO MENTRE MANGIA PATATINE E HAMBURGER DI MCDONALD’S E IL WEB LA SOTTERRA CON UNA CATERVA DI INSULTI – LA RETE SI È INDIGNATA PER LA COLLABORAZIONE TRA LA TOP MODEL E LA CATENA DI FAST FOOD CHE L’HA SCELTA (E PAGATA) PER QUALCHE SCATTO DA PUBBLICARE SUI SOCIAL: “PROMUOVI CIBO CHE PORTA ALL’OBESITÀ E ROVINA LA SALUTE” – “OVVIAMENTE NON HAI MANGIATO…”

Il mondo che conta, tra modelle, attori e cantanti, si è riversato in questi giorni a Indio, in California, per il festival di musica più cool di sempre: Coachella. Concerti, party esclusivi, pop up store con collezioni speciali… se qualcosa vuoi contare, a Coachella devi andare.

Non stupisce dunque che anche i grandi colossi americani vogliano un fetta di questa golosissima torta social, con i post degli influencer che generano traffico e soldi.

Presente all’edizione di quest’anno anche McDonald’s, che ha rifornito gli affamati avventori della manifestazione. Peccato che la multinazionale abbia scelto una testimonial poco adatta: Gigi Hadid.

La top ha postato una serie di scatti su Instagram in cui è intenta a mangiare delle patatine fritte dall’iconico cartone rosso e pure un hamburger.

Non l’avesse mai fatto! La rete si è indignata per la collaborazione di Gigi Hadid, modella di fama internazionale che dovrebbe promuovere uno stile di vita sano, con l’azienda di fast food.

Non capisco come tu possa aver deciso di affiliarti con questa società. Per i soldi? – Promuovi cibo che porta all’obesità e rovina la salute – Ha le stesse patatine in entrambi le immagini, ovviamente non ne ha mangiata nessuna.

I commenti sono inclementi e non basta il coloratissimo outfit di Gigi Hadid, firmato Kim Shui, a distogliere l’attenzione. La Hadid non bada agli haters e mangia per dimenticare.

