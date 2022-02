UN VIAGGIO FINITO IN VACCA - L’EX CALCIATORE CARLO CHERUBINI E LA MOGLIE VALENTINA SCARCHILLI SONO RICOVERATI IN PROGNOSI RISERVATA AL POLICLINICO UMBERTO I DOPO UN INCIDENTE STRADALE SULL'AUTOSTRADA A24: SI SONO SCONTRATI CONTRO UNA MUCCA (MORTA SUL COLPO) – I DUE NON SONO IN PERICOLO DI VITA, MA LA DONNA, CHE HA AVUTO UN IMPORTANTE TRAUMA TORACICO-ADDOMINALE, È IN COMA FARMACOLOGICO…