UN PATRIGNO DEGENERES – ELLEN HA RACCONTATO DI ESSERE STATA MOLESTATA A 15 ANNI: “MIA MADRE AVEVA AVUTO IL CANCRO AL SENO E LUI MI DISSE CHE VOLEVA CONSTATARE CHE IO NON AVESSI UN NODULO. LA PRIMA VOLTA L’HO LASCIATO FARE, MA POI CI HA RIPROVATO RIPETUTAMENTE. QUANDO HO CAPITO CHE SI SAREBBE SPINTO OLTRE, SONO SCAPPATA E MI SONO CHIUSA NELLA MIA STANZA. LUI HA TENTATO DI ABBATTERE LA PORTA. MIA MADRE NON MI HA CREDUTO E…”

Ellen DeGeneres ha raccontato per la prima volta che l’autore degli abusi ai quali aveva fatto riferimento in passato, era il suo patrigno. L’attrice ha descritto le molestie, di cui è stata vittima a 15 anni, al programma “My Next Guest Needs No Introduction” con David Letterman, in cui ha raccontato come l’uomo le ha palpato il seno diverse volte quando era adolescente accaparrando la scusa di voler cercare dei noduli.

La madre di Ellen, Betty, sopravvissuta al cancro al seno, inizialmente non le credette e rimase con quell’uomo per altri 18 anni. L’attrice non ha mai fatto riferimento al nome del patrigno, ma nel 1973 la madre sposò Roy Grussendorf, morto nel 1997.

«Mi disse che aveva sentito un nodulo sul seno di mia madre e voleva constatare se anche io potevo avere lo stesso problema – ha raccontato – All’epoca non sapevo che ogni seno e diverso dall'altro e mi convinse. Ma poi provava a toccarlo sempre e cercò di abbattere la mia porta quando una volta mi chiusi in stana. Sentivo che sarebbe andato oltre.

Non volevo dirlo a mia madre, non volevo rovinare la sua felicità. Quando a distanza di qualche tempo le raccontai tutto, lei non mi credette e rimase con lui ancora per 18 anni. Adesso è ancora dispiaciuta per non aver ascoltato le mie parole. Ma io sono arrabbiata con me stessa perché ero troppo debole per resistere. Avevo 15 o 16 anni. È una storia davvero orribile e l'unica ragione per cui sono entrata nei dettagli a riguardo è perché voglio che le altre ragazze non lascino che qualcuno faccia le stesse cose a loro».

