PATTO SUICIDA IN FAMIGLIA - A MONTREUX, UN'INTERA FAMIGLIA SI È TOLTA LA VITA GETTANDOSI DAL BALCONE DEL LORO APPARTAMENTO AL SETTIMO PIANO: MORTI PADRE, MADRE, UNA FIGLIA E 8 ANNI E LA ZIA DEI RAGAZZI, MENTRE IL FIGLIO 15ENNE È IN COMA IN OSPEDALE - LA FAMIGLIA ERA OSSESSIONATA DALLE TEORIE DEL COMPLOTTO: EVITAVA QUALUNQUE CONTATTO ESTERNO E IN CASA AVEVA SCORTE DI CIBO, ACQUA E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ - PARE CHE SI SAREBBERO LANCIATI DOPO...