PAURA AD ALTA QUOTA - 36 PERSONE A BORDO DI UN AEREO PARTITO DA PHOENIX E DIRETTO A HONOLULU SONO RIMASTE FERITE DOPO CHE IL VELIVOLO HA INCONTRATO UNA FORTE TURBOLENZA - DEI TRENTASEI CHE SONO STATI TRATTATI DAI SOCCORRITORI, VENTI SONO STATI TRASPORTATI IN OSPEDALE, TRA CUI 11 PERSONE IN CONDIZIONI GRAVI… - VIDEO

Da www.repubblica.it

persone ferite per turbolenza in aereo 5

Undici persone a bordo di un aereo partito da Phoenix, Arizona, hanno subito gravi ferite dopo che il velivolo ha incontrato una forte turbolenza a circa 30 minuti da Honolulu. E' quanto riportano i media statunitensi. I servizi medici di emergenza di Honolulu hanno reso noto che una chiamata è arrivata poco dopo le 11 di domenica, ora locale. I soccorritori hanno trattato 36 pazienti. Di questi, 20 pazienti sono stati portati in ospedale per ulteriori cure mediche. Undici persone erano in gravi condizioni e nove erano in condizioni stabili.

