PAURA SU UN AIRBUS A330 DELLA KOREAN AIR FINITO FUORI PISTA PER CIRCA TRECENTO METRI A 165 CHILOMETRI ORARI ALL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI CEBU, NELLE FILIPPINE: NELL’IMPATTO LA PARTE INFERIORE DEL MUSO DEL VELIVOLO SI È DISINTEGRATA, MA LE 173 PERSONE A BORDO SE LA SONO CAVATA CON QUALCHE ESCORIAZIONE – L’AEREO ERA AL TERZO TENTATIVO DI ATTERRAGGIO: PARE CHE LE PRIME DUE VOLTE... - VIDEO

Leonard Berberi per www.corriere.it

aereo korean air va fuoripista nelle filippine 9

Un Airbus A330 di Korean Air con 173 persone a bordo è finito fuori pista per circa trecento metri a 165 chilometri orari di velocità all’aeroporto internazionale di Cebu, nelle Filippine. Era al terzo tentativo di atterraggio. Sull’incidente — che ha portato alla distruzione di una parte significativa del velivolo — è stata aperta una doppia indagine, anche se l’ipotesi principale è il maltempo. Tutti i 162 passeggeri e gli 11 membri dell’equipaggio sono rimasti illesi, al netto di qualche leggera escoriazione, mentre lo scalo è ancora chiuso.

aereo korean air va fuoripista nelle filippine 8

Il tragitto

Il volo Korean Air 631 è decollato da Seul, in Corea del Sud, alle 19.20 locali (le 12.20 in Italia) di domenica 23 ottobre. Attorno alle 4 del pomeriggio (ora italiana) sul monitor della cabina dei piloti il «Metar» (il bollettino con le informazioni meteorologiche aggiornate) dello scalo di Cebu indicava nuvole basse e temporale. Alle 16.12 (ora italiana) l’A330 ha tentato un primo atterraggio, ma ha dovuto annullare la discesa quando si trovava ormai a una quarantina di metri di quota. Un quarto d’ora dopo il velivolo ha effettuato un secondo tentativo, ma anche in questo caso ha dovuto riprendere quota.

aereo korean air va fuoripista nelle filippine 3

L’ultimo tentativo

Restava così un terzo tentativo, ma anche l’ultimo, secondo gli esperti, perché a quel punto i piloti devono decidere se atterrare definitivamente o dirottare su un altro aeroporto. E così attorno alle 17 (sempre ora italiana) comandante e primo ufficiale comunicano alla torre di controllo di Cebu l’intenzione di provare a scendere. L’Airbus A330 scende attorno alle 17.08 e 20 secondi, ma sedici secondi dopo e a pochi metri dalla fine della pista sta ancora viaggiando a 165 chilometri orari. Il jet si ferma a circa trecento metri dai margini della pista.

aereo korean air va fuoripista nelle filippine 5

Le conseguenze

Nell’impatto la parte inferiore del muso del velivolo si è di fatto disintegrata. I passeggeri e l’equipaggio sono comunque riusciti ad abbandonare il velivolo. L’aereo, secondo i registri aeronautici, era stato consegnato a Korean Air nell’ottobre 1998. La principale compagnia aerea della Corea del Sud — che fa parte dell’alleanza SkyTeam e vede tra gli azionisti anche Delta Air Lines — non registra un incidente mortale sui voli passeggeri dal 1997 secondo il database di Aviation Safety Network quando un Boeing 747 con 254 persone a bordo si schiantò in fase di discesa a Guam contro una collina: morirono 228 persone.

aereo korean air va fuoripista nelle filippine 4

Le reazioni

Keehong Woo, presidente di Korean Air, si è scusato con tutti attraverso un messaggio sul sito web ufficiale della compagnia e ha assicurato un’indagine approfondita sulla vicenda. Glenn Napuli, vicedirettore generale dello scalo, ha comunicato alla stampa locale che l’aeroporto resterà chiuso fino a mezzanotte (le 18 ora italiana di lunedì 24 ottobre) e che le autorità stanno lavorando per riprendere i voli in giornata. Decine di aerei restano ancora bloccati nello scalo e si cerca di capire come farli decollare in sicurezza mentre i soccorsi dovranno anche svuotare i serbatoi dell’A330 finito fuori pista.

