PAURA NEI CIELI - UN AEREO DELLA AIR CANADA CON 128 PASSEGGERI A BORDO PARTITO DA MADRID E DIRETTO A TORONTO STA GIRANDO DA CIRCA TRE ORE PER SCARICARE IL KEROSENE VICINO ALLO SCALO SPAGNOLO IN ATTESA DI UN ATTERRAGGIO D’EMERGENZA – PARE CHE A CAUSA DI UN MALFUNZIONAMENTO IL CARRELLO AVREBBE PERSO UN PEZZO, PROBABILMENTE UNA DELLE DIECI RUOTE, CHE POTREBBE ESSERE FINITO DENTRO A UNO DEI DUE MOTORI…

Leonard Berberi per "www.corriere.it"

air canada

Un aereo di Air Canada con 128 passeggeri a bordo (oltre ai membri dell’equipaggio) partito dall’aeroporto di Madrid e diretto a Toronto sta girando da circa tre ore vicino allo scalo spagnolo prima di atterrare d’emergenza.

A quanto si apprende quello che ufficialmente viene descritto come «problema tecnico» da Aena (società iberica che gestisce l’impianto) sarebbe un malfunzionamento a un carrello che avrebbe perso un pezzo (probabilmente una delle dieci ruote) e che potrebbe essere finito dentro a uno dei due motori. Una volta a terra sarà possibile capire meglio il problema.

atterraggio emergenza air canada 2

L’annuncio ai passeggeri

Il jet, un Boeing 767 di quasi 31 anni, sta effettuando diversi giri per scaricare il kerosene imbarcato. Da regolamenti internazionali il velivolo non può atterrare con un carico superiore a quelli indicati. In un audio recuperato in esclusiva dal quotidiano spagnolo El Mundo si sente uno dei piloti comunicare ai passeggeri che l’aereo deve tornare a Madrid per un «piccolo problema a una delle ruote.

E dal momento che siamo pieni di carburante allora dobbiamo alleggerirci un pochino prima di atterrare». Procedura che, appunto, richiede tempo per questo proprio il pilota chiede «molta calma e molta pazienza».

La partenza in ritardo

air canada 2

L’aereo — stando al sito di tracciamento Flightradar24 — è decollato alle 14.57 dallo scalo di Madrid-Barajas, in ritardo anche perché il traffico prima è stato chiuso per l’avvistamento di un drone. Una volta in quota ha chiesto alla torre di controllo di poter rientrare.

atterraggio emergenza air canada 1

Due ore e 50 minuti dopo gira a una quota di 7.575 piedi (2.309 metri) e circa 510 chilometri orari. Ci potrebbero volere anche 3-4 ore in quota per poter disperdere un numero sufficiente di chili di kerosene visto che il velivolo era preparato per un volo transoceanico.

