PAURA E DELIRIO A DRESDA: UN UOMO SI È BARRICATO IN UN CENTRO COMMERCIALE DELLA CITTA' TEDESCA PRENDENDO DEGLI OSTAGGI – LA MADRE DELL’UOMO, DI CIRCA 70 ANNI, È STATA TROVATA SENZA VITA IN UN APPARTAMENTO - L'UOMO È STATO CATTURATO DALLA POLIZIA CHE HA LIBERATO LE DUE PERSONE PRESE IN OSTAGGIO. ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE NON CI SAREBBERO ALTRI MORTI O PERSONE FERITE...

1 - DRESDA: POLIZIA, PRESO IL SEQUESTRATORE, NESSUN FERITO

(ANSA) - Il sequestratore di Dresda è stato arrestato dalla polizia. Le due persone sequestrate sono state liberate e sono apparentemente illese. Lo ha detto un agente di polizia sul posto, secondo quanto riportano i media tedeschi.

2 - DRESDA, TROVATA MORTA MADRE UOMO BARRICATO CENTRO COMMERCIALE

(ANSA) - Il cadavere di una donna assassinata è stato trovato in un appartamento di Dresda. Il delitto è collegato ala presa di ostaggi in corso nella città vecchia, secondo la polizia, citata dalla Dpa. Sospettato è il figlio quarantenne della donna: è lui l'uomo, di nazionalità tedesca, che si è asserragliato in un centro commerciale nel centro della città secondo la Bild.

3 - APRE IL FUOCO IN UN CENTRO COMMERCIALE: «MORTA UNA DONNA». UN UOMO BARRICATO IN UN NEGOZIO, HA PRESO DEGLI OSTAGGI

Paura in Germania a Dresda, dove un'operazione di polizia è in corso in pieno centro con l'evacuazione del centro commerciale Altmarktgalerie e delle zone adiacenti per una presa di ostaggi. Lo riferiscono fonti della polizia della città tedesca, che non hanno voluto confermare le voci di una sparatoria, con una persona colpita nel centro commerciale. Chiuso anche il mercatino di Natale di Striezelmarkt.

Secondo quanto riferisce la Bild, un uomo sarebbe entrato nel centro commerciale sparando dei colpi di arma da fuoco per poi barricarsi in uno dei negozi: ci sarebbe anche una vittima, una donna di circa 70 anni. Poco dopo aver ucciso la donna, secondo lo stesso giornale, avrebbe tentato di entrare negli studi di Radio Dresden, sparando, ma non ci è riuscito. Il direttore di Radio Dresden Tino Utassy ha detto che «tutti i dipendenti sono riusciti a mettersi in salvo».

