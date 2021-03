30 mar 2021 12:37

PAURA E DELIRIO IN MOZAMBICO: DECINE DI MORTI E CORPI DECAPITATI IN SPIAGGIA - NEL PAESE DELL'AFRICA ORIENTALE LE FORZE GOVERNATIVE NON RIESCONO A CONTENERE GLI ASSALTI CON MITRA E MORTAI DEI JIHADISTI CONTRO GLI OCCIDENTALI - I RESIDENTI E GLI STRANIERI HANNO TENTATO LA FUGA VIA MARE, MENTRE 180 PERSONE SONO RIMASTE SOTTO ASSEDIO IN HOTEL PER GIORNI - LA TOTAL EVACUA MILLE DIPENDENTI E GLI USA SONO PRONTI A INVIARE FORZE SPECIALI...