PAURA E DELIRIO A NEW YORK – IN 48 ORE NELLA GRANDE MELA DI BILL DE BLASIO SI È SCATENATO IL CAOS: A UN PARTY A BROOKLYN UN UOMO HA APERTO IL FUOCO UCCIDENDO UNA 20ENNE E FERENDO SETTE RAGAZZI – AD HARLEM UN UOMO È STATO UCCISO A BRUCIAPELO DURANTE UNA RAPINA - A UNA FERMATA DELLA METROPOLITANA UN PENDOLARE È STATO SPINTO SUI BINARI E SI È SALVATO PER MIRACOLO – LA PANDEMIA STA SCATENANDO LA VIOLENZA NELLA CITTÀ CHE SEMBRA FUORI CONTROLLO… - VIDEO

Da "www.viagginews.com"

violenza a new york 8

Almeno 7 giovani feriti, una di loro fatalmente, durante una festa in casa a Brooklyn, popolarissimo quartiere di New York: lo ha rivelato la polizia, mentre i media americani trasmettono in diretta le immagini della tragedia. Il NYPD dice che gli spari sono scoppiati intorno alle 23:00. in un condominio su Albany Avenue a Bed Stuy.

violenza a new york 11

Le vittime, di età compresa tra i 14 e i 20 anni, erano radunate insieme per una festa privata quando una persona sconosciuta è entrata nel luogo e ha iniziato a sparare nell’atrio mentre saliva le scale, secondo la polizia. Dopo la sparatoria, la polizia afferma che qualcuno ha trasportato la vittima di 20 anni in ospedale e dove è stata dichiarata morta.

violenza a new york 9 violenza a new york 10 violenza a new york 2 violenza a new york 3 violenza a new york 1 violenza a new york 4 violenza a new york 5 violenza a new york 7 violenza a new york 6