Estratto dell’articolo di Caterina Soffici per “La Stampa”

[…] Durov a torso nudo, come Vladimir Putin a cavallo a caccia nella steppa e Benito Mussolini alla campagna del grano e Gabriele D'Annunzio, il poeta con il mito del superuomo. Il torso nudo, esposto come gioiello di famiglia. I pettorali pompati e la tartarughina scolpita, il sogno di migliaia di ansimanti frequentatori di palestra che si sfiniscono sulle panche e alzano pesi davanti allo specchio.

Non ci arriveranno mai, loro. Sono inseguitori, gregari, meschini emuli di quel sogno da eroe della Marvel senza tutina. Piacerebbe anche a Vannacci, ma a lui tocca la vestaglietta con cui è immortalato dopo la nuotata nel mare invernale della Versillia, niente in con.

Ma è Durov il maschio più Alpha di tutti, liscio e levigato come un replicante costruito in laboratorio, senza un pelo fuori posto, i muscoli tesi e la faccia piallata da bambino, non una ruga, non un segno lasciato dal tempo nonostante i 39 anni. Però padre di cento figli. […] sarebbero stati generati da donazioni di sperma fatte 15 anni fa. Lo ha rivelato a luglio lo stesso Durov e le suggestioni scaturite dalla notizia sono le più disparate.

Lo avrebbe fatto per aiutare un amico ad avere un bambino. Uno sperma geneticamente perfetto, quindi poi donato a tanti altri nel mondo. Altre voci dicono che tale delizia spermatica può essere acquistata da una clinica di Mosca per 35 mila rubli, circa 370 euro. Nel post […] il superdotato ha anche detto di voler «aprire il proprio Dna» come fosse un codice open source su GitHub. Forse per permettere ai suoi figli biologici di trovarsi e evitare di trovarsi e procreare tra loro, generando mostri. […]

[…] Chissà se è vero. Chissà a chi è toccato il Dna del superuomo, che dice parli nove lingue e posta il suo bagno mattutino in una vasca di acqua e ghiaccio e scrive «il miglior modo per cominciare la giornata». Il mattino ha il gelo in bocca, niente cappuccino e brioche, solo superfood e sette principi di salute assoluta che sostiene servano a ottenere una maggiore produttività e chiarezza di pensiero: niente alcool, molto sonno, poco cibo, niente carne, esercizio fisico, limitare lo stress e vivere da soli. Lunghi periodi di digiuno depurativo, solo acqua. Una vita da incubo.

Durov non è sposato, ma con la sua ex compagna di università, Darya Bondarenko, ha avuto cinque figli (oltre agli altri cento). Elon Musk ne ha 11. […] Comandano il mondo attraverso le loro piattaforme, governano Internet e pensano di estendere il proprio potere nella vita reale. Vogliono riprodursi, in un mondo emancipato che evita invece di prolificare. E questa mania ricorda l'ossessione demografica del Fascismo. […]

