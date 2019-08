PAZZA ESTATE – SE PENSATE CHE ANDARE IN SPIAGGIA VI POSSA SALVARE DALLE FOLLIE DI TUTTI I GIORNI NON AVETE FATTO I CONTI CON IL VOSTRO VICINO DI OMBRELLONE – YOGA IN SPIAGGIA MAL RIUSCITO, COSTUMI IMPROBABILI E TACCHI CHE SPROFONDANO NELLA SABBIA – ECCO LA CARRELLATA DI FOTO CHE VI FARA' RIVALUTARE IL LOGORIO DELLA VITA QUOTIDIANA…

DAGONEWS

stranezze da spiaggia 7

Non esiste vacanza senza centinaia di foto ricordo da portarsi a casa per poi potersi deprimere nei grigi mesi invernali. Eppure non sempre le foto in riva al mare mostrano romantici tramonti e momenti indelebili.

In certi casi di indimenticabile c’è solo la follia del nostro vicino di ombrellone che riesce a lasciare tutti senza parole: dall’uomo che fotografa la sua sigaretta elettronica al tramonto al ragazzo che lancia la moda della mutanda in vista e del costume calato ad altezza di fallo.

stranezze da spiaggia 6

Per non parlare della donna che scende in spiaggia con una muta verde e dei bizzarri metodi per evitare di bruciarsi quando basterebbe la crema solare.

stranezze da spiaggia 4

Ecco, dunque, una carrellata di immagini raccolte da Bright Side che, in alcuni casi, vi strapperanno un sorriso. In altri vi faranno rimpiangere la tanto odiata città.

stranezze da spiaggia 2 stranezze da spiaggia 18 stranezze da spiaggia 3 stranezze da spiaggia 14 stranezze da spiaggia 13 stranezze da spiaggia 15 stranezze da spiaggia 16 stranezze da spiaggia 12 stranezze da spiaggia 17 stranezze da spiaggia 19 stranezze da spiaggia 11 stranezze da spiaggia 10 stranezze da spiaggia 9 stranezze da spiaggia 1 stranezze da spiaggia 8 stranezze da spiaggia 5