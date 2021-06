PAZZI A PALLE ALL'ARIA - UN UOMO DESNUDO SI INTRODUCE IN UNA VILLA DI BEL-AIR E UCCIDE GLI ANIMALI DELLA FAMIGLIA - L'INTRUSO SI COMPORTAVA COME FOSSE A CASA SUA, NONOSTANTE LA PRESENZA DEL PROPRIETARIO - SI E' FATTO UN BAGNO IN PISCINA, HA PROVATO I VESTITI E, QUANDO I VISTO I DUE UCCELLINI... - VIDEO

Dagotraduzione da Fox5Ny.com

Intruso a Bel Air

L'intruso si aggira per casa nudo 2

Il proprietario di una casa di Bel Air è sotto shock dopo essersi trovato faccia a faccia con un intruso che ha fatto irruzione in casa sua e ha ucciso i suoi animali di famiglia. Mat Sabz era a casa da solo giovedì pomeriggio quando sua moglie lo ha chiamato per avvisarlo che le telecamere di sicurezza avevano rilevato la presenza di un uomo nudo in casa loro.

L'intruso si aggira per casa nudo 3

«Vedo un uomo al piano di sotto» ha detto la donna al marito, che indicandola gli ha urlato: «Ehy, cosa stai facendo». Ma l’intruso lo ha ignorato. «Non se n’è andato. Mi ha guardato e ha detto: “Questa è casa mia, cosa ci fai qui?” e prima che potessi dire una parola, ha continuato: “Vado a chiamare la polizia” e ho capito che non era il caso di insistere» ha raccontato Mat Sabz.

Così Sabz è corso da una stanza all’altra mentre l’intruso si faceva una nuotata in piscina e si provava i suoi vestiti. Fino a che lo sconosciuto non ha visto i due parrocchetti del proprietario. Racconta Sabz: «Ha sorriso come un serial killer. Ha avvicinato le mani e li ha lasciati cadere. Mentre schiacciava con i piedi il primo uccello, l’altro gridava, e ha fatto la stessa fine. Vedere come ha ucciso quei due animali indifesi ha cambiato tutto».

L'intruso si aggira per casa nudo 4

Mat è uscito di casa calandosi dal balcone, e ha chiamato il 911, che ha arrestato l’uomo. «Chissà cosa avrebbe potuto fare quest’uomo alla mia famiglia se fossero stati in casa».