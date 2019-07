PER UN PAZZOIDE, UNA MATTA AL QUADRATO - GRIMES, LA CANTANTE 31ENNE CHE STA FREQUENTANDO ELON MUSK, HA RACCONTATO LA SUA BALZANA GIORNATA TIPO, RIVELANDO DI ESSERSI SOTTOPOSTA A UN INTERVENTO AGLI OCCHI SCONSIGLIATO DA OGNI MEDICO: UN'OPERAZIONE PER ELIMINARE LA LUCE BLU, RIMUOVENDO IL FILM SUPERIORE DEL BULBO OCULARE E SOSTITUENDOLO CON UNO STRATO ARANCIONE – E NON È L’UNICA FOLLIA…(VIDEO)

DAGONEWS

Grimes, la cantante 31enne che sta frequentando l’eccentrico CEO di Tesla Elon Musk, ha dichiarato di essersi sottoposta a uno scioccante intervento agli occhi, assolutamente sconsigliato dai medici e dagli esperti. Secondo quanto ha raccontato ha subìto un intervento chirurgico sperimentale per eliminare tutta la luce blu dalla suo raggio visivo, rimuovendo il film superiore del suo bulbo oculare e sostituendolo con uno strato arancione che ha realizzato in un laboratorio.

La cantante, il cui vero nome è Claire Elise Boucher, ha detto che la procedura è "un mezzo per curare la depressione stagionale". La bizzarra affermazione è stata una delle tante emerse in un post su Instagram in cui si chiedeva di raccontare la sua giornata tipo.

Grimes ha raccontato di trascorrere dalle 2 alle 4 ore al giorno in una vasca di deprivazione sensoriale che le permette “di esplorare altre dimensioni” dopo aver assunto una serie di integratori come come NAD +, acetil L-carnitina, magnesio, e altri ancora per “massimizzare la funzione dei mitocondri".

Dopo 1-2 ore di allenamento con la spada, con i pesi e una corsa si affida alla Neuroplastica, una tecnologia che promette di ampliare la banda dei ritmi cerebrali. Ha poi raccontato di aver adatto il suo studio trasformandolo con la luce rossa e grazie a un buon sistema di insonorizzazione va lì dentro a urlare per 20-25 minuti. Infine ha rivelato di dormire con un

umidificatore.

Ovviamente, non è chiaro quanto quello che la cantante ha raccontato sia seria, ma gli oftalmologi sono sconcertati e preoccupati per l’intervento al quale si sarebbe sottoposta: «Qualunque sia l'intervento non è necessario ed è una pessima idea - ha detto al Daily Mail il dottor Morris Waxler, PhD, ex capo ricercatore della FDA ed esperto sui rischi della chirurgia oculare LASIK - Gli occhiali, i farmaci e la pianificazione temporale all'esposizione alla luce solare dovrebbero essere sufficienti per trattare la depressione stagionale. Perché un chirurgo che abbia un minimo di etica dovrebbe eseguire un tale intervento chirurgico? Spero che questo sia un brutto scherzo».

