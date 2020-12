PE’ FA LA DOMENICA MENO A-MARA - LA VENIER SPIAZZA MASSIMO RANIERI A "DOMENICA IN": “MI SPIACE NON AVER AVUTO UNA STORIA CON TE… MI HAI SEMPRE VISTO COME UNA SORELLINA, MA QUALE SORELLA MA SALUTAME 'A SORETA!" – LA REPLICA: “NON METTERMI IN IMBARAZZO. AVREI AVUTO L’OCCASIONE DI CORTEGGIARTI MA TU ALL’EPOCA ERI FIDANZATA CON…”

Da corrieredellosport.it

VENIER MASSIMO RANIERI 3

Rivelazioni inaspettate a Domenica In. Durante l'intervista con Massimo Ranieri la padrona di casa Mara Venier ha ammesso di aver sempre avuto un debole per il cantante e attore. "Ogni volta che ti vedo mi emoziono come una bambina. Mi spiace non aver avuto una storia con te… Non mi hai mai filato, mi hai sempre visto come una sorellina, ma quale sorella ma salutame 'a soreta!", ha detto zia Mara, con un'espressione assai usata nell'ultimo periodo dall'amica e collega Barbara d'Urso.

intervento di massimo ranieri foto di bacco (2)

Ranieri non ha nascosto un certo imbarazzo per poi chiarire: "Dai non mettermi in imbarazzo. Avrei avuto l’occasione di corteggiarti ma tu all’epoca eri fidanzata, te lo ricordi?". "E con chi?", ha domandato la Venier. "Con Dudù", ha puntualizzato il cantante. "Ah sì, è un fidanzato di quelli che non si sanno", ha spiegato Mara riferendosi a Dudù Salerno, figlio dell'attore Alberto Maria Salerno.

mara venier mara venier dudù salerno mara venier mara venier MASSIMO RANIERI massimo ranieri VENIER MASSIMO RANIERI 6