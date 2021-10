PECHINO NON AMMETTE CRITICHE: CHI PARLA, "SPARISCE" - LA CINA INTERROMPE IMPROVVISAMENTE LA DIRETTA DELLA PARTITA DI NBA CHE I BOSTON CELTICS STAVANO DISPUTANDO CONTRO I NEW YORK KNICKS - MOTIVO: UNO DEI GIOCATORI, ENES KANTER, AVEVA PUBBLICATO QUALCHE ORA PRIMA SU TWITTER UN VIDEO IN CUI INNEGGIAVA AL TIBET LIBERO ACCUSANDO XI JINPING DI ESSERE UN "BRUTALE DITTATORE DELLA CINA"

I Boston Celtics sono stati bannati dalla tv cinese dopo che il centro Enes Kanter ha pubblicato un video in cui esprime il suo sostegno all’indipendenza del Tibet. La reazione è stata rapida. Il gigante cinese dello streaming video Tencent ha interrotto la trasmissione in diretta della partita della Nba di mercoledì tra Celtics e New York Knicks e giovedì i social media cinesi erano pieni di fan arrabbiati.

L’Nba si è ritrovata così coinvolta in controversie politiche in Cina: Pechino chiede infatti alle imprese straniere di aderire alle posizioni politiche cinesi per mantenere l’accesso al vasto mercato. Nel 2019, il direttore generale degli Houston Rockets, Daryl Morey, ha espresso sostegno ai manifestanti pro-democrazia di Hong Kong, provocando ricadute in Cina che continuano anche oggi per la nuova squadra di Morey, i Philadelphia 76ers.

Il giocatore dell’Nba Enes Kanter mercoledì aveva pubblicato un video sul suo account Twiter parlando per oltre due minuti a sostegno dell’indipendenza del Tibet, una posizione che in Cina è illegale. «Brutale dittatore della Cina, Xi Jinping, ho un messaggio per te e i tuoi scagnozzi» ha detto nel video, indossando una maglietta con l’immagine del Dalai Lama. «Tibet libero, Tibet libero, Tibet libero».

Nell'app cinese Tencent Sports, le prossime partite sono elencate per essere trasmesse in diretta tranne quelle dei Celtics e dei 76ers. Interrogato sulle osservazioni di Kanter in una conferenza stampa giovedì, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin ha definito il giocatore «in cerca di attenzione su questioni relative al Tibet».

«Il Tibet fa parte della Cina», ha detto Wang. «Diamo il benvenuto in Tibet ad amici imparziali che sostengono l'obiettività in tutto il mondo. Ma non accettiamo mai gli attacchi e le diffamazioni sullo sviluppo del Tibet».

Kanter è politicamente attivo da anni. Ha criticato a lungo il governo turco, dove è cresciuto, tanto da aver spinto le autorità a chiederne l’arresto. Nel 2017 è dovuto fuggire dall’Indonesia, dove allenava alcuni bambini, dopo che il suo manager lo aveva informato che erano stati inviati agenti dell’intelligence turca per catturarlo.

Giovedì, un account che raccoglie fan dei Celtics China su Weibo con oltre 600 mila follower ha pubblicato sulla sua piattaforma un comunicato per annunciare che sospenderanno gli aggiornamenti sulla squadra dopo le offese di un certo giocatore sui social media. «D'ora in poi, la homepage non riporterà più alcuna informazione sui Boston Celtics e il nostro Weibo smetterà di aggiornarsi. Resistere risolutamente a qualsiasi comportamento che minacci l'armonia nazionale e la dignità della patria!».

Un blogger sportivo con oltre 4 milioni di follower su Weibo, "Brother Qiang Says Stuff", ha dichiarato che dovrebbe esserci tolleranza zero per Kanter. Altri hanno chiesto il boicottaggio dell'NBA per dare una lezione a Kanter e ad altri.

Kanter aveva programmato di giocare la partita di mercoledì indossando un paio di scarpe da ginnastica con la scritta "Free Tibet" e l'immagine di un uomo che si auto-immola, una forma disperata di protesta a cui a volte i tibetani hanno fatto ricorso, ma non ha avuto questa possibilità: gli allenatori non lo hanno mandato in campo durante la gara di doppio supplementare di mercoledì.