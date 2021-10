13 ott 2021 17:17

PECHINO, QUANDO CI DIRAI LA VERITÀ SUL COVID? - LA CINA SI È DECISA A ESAMINARE 200 MILA CAMPIONI DI SANGUE PRELEVATI NELLA CITTÀ DI WUHAN PRIMA CHE L'EPIDEMIA DI COVID-19 ESPLODESSE, COME SOLLECITATO DALL'OMS, PER CAPIRE COME E QUANDO IL CORONAVIRUS SIA PASSATO DALL'ANIMALE ALL'UOMO - SECONDO GLI AMERICANI "INFORMAZIONI CRITICHE SULLE ORIGINI DI QUESTA PANDEMIA ESISTONO NELLA REPUBBLICA POPOLARE, MA FIN DALL'INIZIO I FUNZIONARI DI PECHINO HANNO LAVORATO PER IMPEDIRNE L'ACCESSO…"