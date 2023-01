PECHINO DA’ I NUMERI PRIMA DEI “BOTTI DI CAPODANNO” – DOPO LE RIPETUTE RICHIESTE DELL’OMS E DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE, LA CINA PUBBLICA I DATI SUI MORTI DI COVID DOPO LE RIAPERTURE: DALL’8 DICEMBRE AL 12 GENNAIO SAREBBERO STATI REGISTRATI CIRCA 60 MILA DECESSI “COLLEGATI” AL COVID-19 – MA QUALCOSA NON TORNA: PER GLI ESPERTI I DATI DOVREBBERO ESSERE ANCORA PIÙ ALTI - ORA SI ASPETTA UNA NUOVA ONDATA IN VISTA DEL CAPODANNO CINESE...

ospedale pechino pieno di malati covid 2

Estratto dell’articolo di Guido Santevecchi per www.corriere.it

Da meno di 40 «decessi accertati» a quasi 60 mila morti. […] La Commissione sanitaria nazionale ha comunicato che dall’8 dicembre al 12 gennaio negli ospedali cinesi sono stati registrati 59.938 decessi «collegati al Covid-19». Di questi, 5.503 sono stati causati da insufficienza respiratoria collegata direttamente al coronavirus; 54.435 pazienti soffrivano di altre patologie. […]

ospedale pechino pieno di malati covid 3

Il rapporto governativo è arrivato dopo settimane di silenzio e le critiche aspre da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, che ha ripetutamente accusato Pechino di «sottostimare il numero delle vittime», danneggiando lo sforzo globale per uscire dalla pandemia[…]

Ora la comunicazione dei circa 60 mila decessi, che si aggiungono ai 5.241 che erano stati registrati dal gennaio 2020 al 7 dicembre 2022, serve a dare le prime risposte alla comunità internazionale. L’età media delle vittime è 80 anni; il 90% avevano più di 65 anni; il 90% dei morti risultati positivi al Covid-19 secondo la valutazione della autorità cinesi sono in realtà deceduti per cancro, malattie cardiache e polmonari pregresse, problemi renali.

ospedale pechino pieno di malati covid 1

La Commissione sanitaria nazionale sostiene che i numeri dei contagi appaiono in calo e il picco è stato superato. […] La situazione in Cina è però ancora incerta. Secondo uno studio dell’Università di Pechino finora sono stati contagiati 900 milioni di cinesi, il 64% della popolazione. Altri studi epidemiologi cinesi avvertono che il picco è probabilmente passato nelle grandi città, ma non nelle zone di campagna, dove l’ondata durerà almeno due o tre mesi. E sarà alimentata dai viaggi dei cinesi per il Capodanno lunare, che cade domenica 22 gennaio.

aeroporto shanghai covid

Si calcola che almeno 300 milioni di lavoratori migranti stiano lasciando le città industriali per tornare ai paesi e ai villaggi di campagna e riabbracciare le famiglie che non hanno potuto incontrare ormai dal 2020. […]Airfinity, società britannica di analisi del rischio sanitario, prevede che a fine gennaio i morti in Cina potrebbero salire a 25 mila al giorno. Già oggi, secondo il modello utilizzato dagli analisti di Airfinity basandosi sui dati degli altri Paesi che hanno affrontato in questi anni le varie ondate di Covid-19, i decessi cinesi sarebbero intorno ai 15 mila al giorno.

ondata di contagi covid in cina

[…] Il 7 dicembre 2022 le autorità cinesi hanno abbandonato la linea Covid Zero, basata su lockdown anche di fronte a pochi casi di positività, quarantene preventive per i contatti dei contagiati, tamponi quotidiani per la popolazione delle grandi città e tracciamento dei movimenti.

Sui social cinesi sono comparsi video e testimonianze di un’ondata di contagi tragica, con terapie intensive degli ospedali dove i pazienti venivano adagiati a terra per mancanza di letti, i corridoi delle sale mortuarie pieni di bare, code ai crematori. Per giorni, intorno a metà dicembre, Pechino è stata una città fantasma, con la gente chiusa in casa per cercare di evitare l’infezione. Il governo decise subito di sospendere le comunicazioni sul numero dei contagi.

passeggeri con la mascherina a shanghai

L’8 gennaio sono state riaperte le frontiere per i viaggi internazionali, abolendo le quarantene obbligatorie e sorvegliate in arrivo in Cina. […] Dai tamponi effettuati negli aeroporti occidentali, non sono emerse nuove varianti portate da viaggiatori arrivati dalla Cina in questi giorni. Ora, cominciando a rivelare la mortalità, Pechino cerca di rassicurare il mondo.