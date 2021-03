PECORELLA SVAMPITA - A CAGLIARI UN 35ENNE NEGAZIONISTA VA A FARE LA SPESA TRAVESTITO DA PECORA! - ALL'URLO DI "SONO POSITIVO" E' ENTRATO IN UN. SUPERMARKET CON GLI OCCHIALI DA SOLE, LA MASCHERINA BUCATA ALL'ALTEZZA DELLA BOCCA E UN ROTOLO DI CARTA IGIENICA APPESO AL COLLO COME UN CAMPANACCIO - VIDEO

Tommaso Rodano per il "Fatto quotidiano"

Negazionista va a fare la spesa travestito da pecora, multato per 400 euro Nella variopinta galassia del negazionismo italiano mancava fino all' altroieri la figura carismatica del 35enne cagliaritano che si traveste da pecora per andare a fare la spesa.

Con gli occhiali da sole, la mascherina bucata all' altezza della bocca e un rotolo di carta igienica appeso al collo come un campanaccio, questo gigante del pensiero contemporaneo si aggirava tra gli scaffali di un market di Sarroch (hinterland cagliaritano) fingendo starnuti e colpi di tosse e riprendendo la prode impresa con il cellulare.

"L'avete mai vista una pecora che fa la spesa? È pieno", dice nel video, compiaciuto della sottile provocazione. "Stando a quanto riferito da alcuni testimoni - scrive l'Agi - l' uomo sarebbe anche entrato in alcuni negozi all' urlo di 'sono positivo'". È sempre salato il conto che paga chi lotta per scuotere le coscienze collettive: il genio di Sarroch è stato individuato e omaggiato con una multa da 400 euro.

