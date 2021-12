24 dic 2021 17:36

PECORONI CI SARETE VOI! – UN PRESEPE NO VAX È STATO DISTRUTTO IN UNA CAPPELLA IN PROVINCIA DI BRESCIA: NELLA RAPPRESENTAZIONE C’ERANO UNA SERIE DI PECORE CHE GUARDAVANO DRAGHI IN TV A SIMBOLEGGIARE IL POPOLO BEOTA – MA QUALCUNO NON HA GRADITO E, LASCIANDO INTATTA LA SACRA FAMIGLIA, HA FATTO A PEZZI TUTTO IL RESTO…