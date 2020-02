UN PEDOFILO PER CUGINO – IN ARGENTINA I GENITORI DI UNA BIMBA DI 12 ANNI HANNO INSTALLATO DELLE TELECAMERE NELLA CAMERA DA LETTO DELLA FIGLIA PER INCASTRARE IL LORO PARENTE MOLESTATORE: UN ANNO PRIMA LA PICCOLA AVEVA MANDATO UN MESSAGGIO A UN COMPAGNO PER RACCONTARE DI ESSERE STATA TOCCATA NELLA PARTI INTIME, MA… - VIDEO

DAGONEWS

Dopo quei messaggi il dubbio non li aveva mai abbandonati. Avevano letto che la loro bambina era stata abusata dal loro cugino ma non avevano le prove. Solo installare delle telecamere dentro la loro casa in Argentina li poteva aiutare a scovare la verità e così è stato: il video registrato mostra senza alcun dubbio Leandro Sebastian Martinez toccare la piccola di 12 anni che, con grande coraggio, ha portato l’uomo in camera, è rimasta immobile per qualche secondo permettendo all’uomo di toccarla per poi comunicargli che i genitori avevano installato delle telecamere.

Tutto è iniziato nel 2018 quando la piccola aveva mandato un messaggio a un compagno di scuola per raccontare di essere stata toccata nelle parti intime da quell’uomo. I genitori del ragazzo contattarono la famiglia che, però, non aveva prove in mano per incastralo. «Non lo abbiamo immediatamente denunciato perché non sapevamo se quel racconto fosse reale e la moglie era incinta e, prima di scatenare il caos volevamo delle prove certe».

Così decisero di installare quelle telecamere in casa. L’occasione si è presentata pochi giorni fa quando, assaliti dal dubbio, hanno permesso con la morte nel cuore che la loro bambina fosse seguita in camera da quell’uomo. Ci sono voluti pochi attimi perché la telecamera iniziasse a filmare gli abusi, prontamente fermati dalla piccola che ha segnalato all’uomo la presenza della telecamera.

Il pedofilo, ha guardato in camera, e accortosi di essere nei guai è fuggito. Da allora la polizia è sulle sue tracce, ma l’uomo si è dato alla macchia.

