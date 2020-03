25 mar 2020 08:30

PEGGIO DI UN ANIMALE IN GABBIA – IN FRANCIA UN RUNNER, COSTRETTO DAL CORONAVIRUS A RESTARE IN CASA, DECIDE DI CORRERE LA MARATONA PER LA QUALE SI ERA ALLENATO PER MESI – DOVE? SUL BALCONE DI CASA! L'UOMO HA PERCORSO PER 6.000 VOLTE SU E GIÙ I 7 METRI DI LUNGHEZZA DEL SUO TERRAZZINO PER CIRCA 6 ORE E 48 MINUTI… VIDEO