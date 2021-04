PEGGIO DI BREAKING BAD! – NELLO STATO DEL NUOVO MESSICO UN POLIZIOTTO E’ STATO UCCISO DAL VIOLENTO SPACCIATORE OMAR FELIX CUEVA DURANTE UN CONTROLLO IN AUTOSTRADA: IL CRIMINALE E' SCESO DAL PICK-UP CON UN FUCILE AR-15 E HA UCCISO L’AGENTE PRIMA DI FUGGIRE - L’ASSASSINO È STATO INSEGUITO DALLE FORZE DELL’ORDINE PER 64 CHILOMETRI PRIMA DI ESSERE AMMAZZATO DA UNA PIOGGIA DI PROIETTILI… VIDEO!

Un filmato mostra il violento criminale 39enne Omar Felix Cueva mentre esce dal lato del conducente del suo pick-up Chevrolet con un fucile AR-15 per sparare a Darrian Jarrott, poliziotto del New Mexico.

Il criminale è fuggito a bordo del suo furgone appena dopo aver commesso l’omicidio ed è stato inseguito dalle forze dell’ordine per circa 64 chilometri prima di essere ucciso da una pioggia di proiettili.

Jarrott, 28 anni, aveva fermato Cueva, che secondo la polizia aveva alle spalle una “violenta storia criminale”, lo scorso 4 febbraio sulla strada interstatale 10 in direzione est tra Deming e Las Cruces notando che i suoi vetri erano oscurati.

Dopo essersi avvicinati al finestrino del lato del passeggero del pick-up bianco, l'ufficiale ha chiesto a Cueva se avesse un'assicurazione invitando a scendere dall'auto.

Solo allora Jarrott ha notato il fucile: a quel punto Cueva è sceso dal posto di guida con in mano l’arma, che Jarrott non è in grado di vedere perché c'era il pick-up a bloccargli la visuale. Quando ha visto che l'uomo imbracciava l'arma era ormai troppo tardi.

Il criminale gli ha sparato più volte prima di allontanarsi lentamente, lasciando il cadavere sul ciglio della strada.

Meno di un minuto dopo la fuga di Cueva, un agente del dipartimento della sicurezza interna è arrivato sulla scena e ha avvertito gli agenti di aver trovato Jarrott a terra. Da lì è partito un inseguimento durante il quale Cueva ha sparato con i poliziotti che lo inseguivano.

In un altro video, il pick up di Cueva è stato visto sul ciglio dell'autostrada dopo essere stato messo fuori strada da un'auto di pattuglia. In quel momento il criminale è saltato dalla fuori dalla vettura con la pistola in mano e ha continuato a sparare agli agenti.

Dozzine di colpi sono stati esplosi prima che Cueva fosse ucciso. La polizia non ha ancora commentato ciò che è stato trovato nel pick-up di Cueva o durante una perquisizione della sua casa dopo aver ucciso Jarrott.

