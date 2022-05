9 mag 2022 17:03

PEGGIO DEL CANDIDATO IMPRESENTABILE, C'È QUELLO INCARCERATO - IN AMERICA, ALLE PRIMARIE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI CLINTON TOWNSHIP, VINCE IL CANDIDATO REPUBBLICANO ANDREW WILHOITE, IN CARCERE PER L'OMICIDIO DELLA MOGLIE - L'UOMO AVREBBE UCCISO LA MOGLIE NIKKI COLPENDOLA ALLA TESTA CON UN VASO DI CEMENTO DOPO CHE LEI AVEVA CHIESTO IL DIVORZIO - SE NON SARÀ CONDANNATO, WILHOITE POTREBBE...