PEGGIO DELL'EPIDEMIA, LE COJONE CHE SPECULANO SULL VIRUS – BUFERA SU UN GRUPPO DI "MORTE DI FAMA" CHE SUI SOCIAL HANNO PUBBLICATO LE IMMAGINI DEI LORO BIKINI CREATI CON LE MASCHERINE – UNA MINCHIATA CHE HA SCATENATO LA RABBIA DEI SOCIAL CONTRO LE INFLUENCER A CACCIA DI QUALCHE LIKE: MA IN QUESTO PERIODO UN PASSO FALSO PUÒ FARTI FINIRE NELL’OBLIO…

DAGONEWS

quarankini

Bufera su un gruppo di influencer che hanno creato dei micro bikini con le mascherine usate in questo periodo per proteggersi dal coronavirus. Il costume è stato ribattezzato

"quarankini" e diverse morte di fama hanno pubblicato i loro selfie con indosso solo mascherine. Una scelta che non è per nulla piaciuta e che sta scartenando una bufera sulle ragazze.

quarankini

In molte le hanno accusate di non avere cervello visto l’emergenza sanitaria che il pianeta sta attraversando. Non solo: in molti paesi mancano i dispositivi di protezione individuale per medici e infermieri e vedere che finiscono a coprire capezzoli e vagine di stupide influencer ha scatenato la rabbia dei social.

quarankini quarankini 1