offensiva di putin nell'anniversario dell'invasione dell'ucraina

Vladimir Putin starebbe preparando una nuova massiccia offensiva nelle prossime settimane in concomitanza con il primo anniversario della guerra, il 24 febbraio. (E proprio in quei giorni, dal 22 al 24, è previsto l'arrivo di Joe Biden in Polonia. Mentre i premier dell'Unione Europea hanno in agenda un summit a Kiev: Se scatta l'assalto, salta tutto?)

Si pensa che la Russia stia preparando 1.800 carri armati, 3.950 veicoli corazzati, 400 aerei da combattimento e 300 elicotteri per l'attacco, secondo quanto riferito da un funzionario ucraino.

Per “Foreign Policy” “Mad Vlad” sta mettendo in campo anche 2.700 pezzi di artiglieria e 810 lanciarazzi per una "nuova ondata di attacchi".

«Sarà molto più devastante di ciò che è successo nella prima ondata - ha detto il funzionario - Nei prossimi 10 giorni, ci aspettiamo una nuova, enorme invasione».

Si ritiene che la Russia abbia già circa 300.000 soldati che operano in Ucraina: si pensa che altri 200.000 uomini delle recenti mobilitazioni saranno chiamati a combattere nell'offensiva. Kiev teme che Putin possa far scattare un nuovo round di mobilitazioni per rafforzare ulteriormente le sue forze per l'assalto.

Ma per il Pentagono le nuove truppe russe sono "mal equipaggiate e mal addestrate" e sono state "portate d'urgenza" verso la linea del fronte.

Andriy Chernyak, un funzionario dell'intelligence militare ucraina, ha dichiarato al Kyiv Post: «Abbiamo osservato che le forze di occupazione russe stanno ridistribuendo ulteriori gruppi d'assalto, unità, armi ed equipaggiamento militare. Secondo l'intelligence militare dell'Ucraina, Putin ha dato l'ordine di impadronirsi di tutti i territori delle regioni di Donetsk e Luhansk entro marzo».

Putin, che parlerà al Parlamento russo il 21 febbraio, cercherà probabilmente una sorta di grande trionfo o una nuova operazione per celebrare l'anniversario visto che il suo futuro è legato al successo o al fallimento della guerra.

