PEGGIO DI UN FILM DI HITCHCOCK! – PANICO DURANTE UN PICNIC IN UN PARCO ALLA PERIFERIA DI LONDRA DOVE UN’AQUILA HA ATTACCATO UNA FAMIGLIA PER PAPPARSI UNA FETTA DI PIZZA – IL RAPACE SI È AVVENTATO SULL’UOMO CHE TENEVA IN MANO IL CIBO, ARRIVANDO A FERIRLO A UNA SPALLA: “HO SENTITO QUESTA GRANDE PALLA PELOSA COLPIRMI IN FACCIA, POI HA PROVATO AD AFFERRARMI UNA SPALLA ED È DECOLLATA”. MA NON È FINITA VISTO CHE…